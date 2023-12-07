Врач рассказал, нужно ли принимать добавки витамина D зимой

Джесси Бракамонте, семейный врач из клиники Майо (США), рассказал, что людям, которые едят достаточно жирной рыбы и цельных злаков, необязательно принимать добавки с витамином D в зимнее время. Об этом сообщается на сайте клиники.

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Витамин D необходим для поддержания здоровья и крепости костей. Он также обладает свойствами, которые способствуют нормальной работе иммунной системы. Одним из основных способов получения витамина D является попадание на кожу человека прямых солнечных лучей. Он вырабатывается естественным образом в ответ на воздействие ультрафиолета. С наступлением зимы продолжительность светового дня снижается, что может стать причиной нехватки этого витамина в организме.