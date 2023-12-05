Диетолог рассказала о полезных свойствах заливной рыбы

В беседе с Life.ru она сообщила, что данное блюдо богато омега-3 и жирными кислотами, способствующими более хорошей работе нейронов.

По словам Мухиной, дополнительным источником витамина А в блюде может стать украшение в виде моркови. К тому же, заливная рыба богата витамином С, помогающим в усвоении коллагена. Повысить его содержание в блюде можно с помощью долек лимона.