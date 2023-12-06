С давних пор плоды боярышника используются и в народной медицине, и в качестве продукта для здорового питания. Благодаря своим полезным свойствам боярышник известен как средство для лечения и профилактики многих сердечно-сосудистых заболеваний.
Применение боярышника может помочь и при других проблемах со здоровьем. Однако неразумное потребление плодов этого растения только усугубит состояние организма.
В чем заключаются польза и вред боярышника, как готовить и как правильно принимать препараты на его основе — в материале «Ленты.ру».
Что такое боярышник?
Боярышник представляет собой высокий кустарник с колючками из семейства розоцветные. На территории России чаще всего встречаются два вида: боярышник обыкновенный и боярышник кроваво-красный — именно из них изготавливают лекарственные препараты.
Лечебные свойства боярышника с успехом применялись еще в Древнем Китае, где лекари использовали растение как средство для нормализации работы пищеварения. Сегодня плоды растения используют в препаратах для поддержания здоровья многих систем организма, в первую очередь — сердечно-сосудистой.
Об этом растении сложено немало легенд. Во многих странах его считали магическим деревом и защитником. Из боярышника делали обереги от пожара, его ветки клали в сенях для отпугивания злых духов, в том числе оборотней. Ломать или пилить боярышник считалось недопустимым.
Полезные вещества в боярышнике
Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что в боярышнике содержится большое количество антиоксидантов, в том числе важных олигомерных проантоцианидинов и кверцетина.
Антиоксиданты — это вещества, которые уничтожают свободные радикалы, соединения, повреждающие оболочки клеток и провоцирующие их гибель, — говорит Анна Кривошеева.
Эксперт пояснила, что антиоксиданты, содержащиеся в боярышнике, способствуют улучшению кровотока и восстанавливают кровеносные сосуды после повреждений. Так что препараты на основе боярышника можно применять в случаях, когда человек страдает артериальной гипертензией.
По словам врача, это растение также нормализует уровень холестерина. Такой широкий спектр полезных свойств обусловлен наличием разнообразных витаминов, минералов и других биологически активных веществ в составе боярышника.
Какие витамины и минералы содержит боярышник?
- витамины: B4, С, К, РР, Е, каротиноиды;
- минералы: магний, железо, калий, кальций, медь, йод, марганец;
- олеиновая, урсоловая, хлорогеновая, винная и кофейная кислоты;
- флавоноиды: кверцетин, гиперин, гиперозид, витексин.
Лечебные свойства боярышника
По словам Анны Кривошеевой, применение боярышника помогает нормализовать ток крови и снизить артериальное диастолическое давление. Кроме того, благодаря антиоксидантам в составе боярышника, он положительно влияет на иммунную систему. Эксперт перечислила ряд свойств, которыми обладает боярышник.
Лечебные свойства боярышника:
- кардиотоническое;
- сосудорасширяющее;
- гипотензивное;
- спазмолитическое;
- гипохолестериновое;
- иммуномодулирующее;
- успокаивающее;
- антисептическое;
- противовоспалительное.
Кардиолог Александр Тулянкин в беседе с «Лентой.ру» добавил, что благотворное воздействие боярышника на сердечно-сосудистую систему связано с его сосудорасширяющим влиянием. Но не только: он также придает тонус сердечной мышце, благодаря олеиновой кислоте способствует поступлению кислорода, нормализует сердечный ритм и улучшает коронарный кровоток.
Регулярное применение препаратов на основе растения может снять симптомы тахикардии — конечно, при легкой форме заболевания. Настойка боярышника также способна привести в норму уровень холестерина и тем самым предотвратить образование атеросклеротических бляшек.
Также, по словам эксперта, боярышник оказывает седативный эффект и восстанавливает сон, снижая возбудимость нервной системы.
Показания для применения боярышника:
- стенокардия;
- гипертония;
- головокружение;
- бессонница;
- мигрени;
- неврастения;
- атеросклероз;
- сахарный диабет;
- патологии печени и желчного пузыря;
- гиповитаминоз;
- ревматизм.
В каком виде можно принимать боярышник?
Проще всего приобрести готовые фармацевтические препараты на основе боярышника. Сегодня аптеки предлагают сердечные капли, успокоительные таблетки на основе экстракта боярышника, тонизирующие сиропы и эликсиры.
Можно купить и растительное сырье, чтобы приготовить настойки или отвары самостоятельно. Например, в продаже встречается расфасованный чай из боярышника. Также существуют добавки с боярышником в виде капсул.
Заготовить ягоды можно и самостоятельно. Главное — собирать их вдали от автомагистралей и только со здоровых растений. Важно проследить, чтобы на листьях и плодах не было налета плесени и вредителей. Свежесобранные плоды нельзя мыть — это надо делать только перед употреблением. Хранить свежий боярышник в холодильнике можно в течение нескольких недель. Однако есть несколько способов сохранить плоды надолго.
Заморозка
Вымытые и высушенные ягоды следует положить в полиэтиленовый пакет и убрать в морозильную камеру. Замороженный боярышник сохраняет свои свойства в течение года.
Высушивание
Чистые сухие ягоды нужно выложить в один слой на доску или противень и держать около недели в хорошо вентилируемом месте, таким образом сушка происходит естественным путем. Можно сушить боярышник и в открытой духовке, при температуре 30 градусов. Высушенные ягоды лучше держать в стеклянных банках или холщовых мешках, тогда они сохраняют свои свойства в течение как минимум двух лет.
Спиртовая настойка
На одну часть сухих плодов боярышника добавляют 10 частей 70-градусного спирта и плотно закрывают посуду. Настаивать следует в темном месте три недели, после чего настой боярышника нужно профильтровать.Принимать средство необходимо за 30 минут до еды по 30 капель, разведенных в половине стакана воды, три раза в день в течение месяца.
Перед приемом настоек и других препаратов на основе боярышника необходимо проконсультироваться с врачом.
Свежевыжатый сок
Свежий сок из плодов боярышника нужно обязательно разбавлять кипяченой водой в равных пропорциях, иначе средство может привести к нарушениям сердечного ритма.
Сок пьют по несколько чайных ложек до еды для улучшения кровообращения и для нормализации пищеварения.
Витаминный чай
Для приготовления чая из боярышника одну столовую ложку сухих ягод заливают стаканом кипятка и настаивают под крышкой в течение 20 минут. После этого напиток нужно профильтровать. Лучше такой отвар смешивать с зеленым чаем в соотношении четвертая часть настоя боярышника на три четверти зеленого чая.
Вино из боярышника
Чтобы приготовить вино из боярышника, понадобятся пять килограмм сушеных ягод, четыре килограмма сахара и десять грамм винных дрожжей. Сушеные плоды засыпают в бутыли и заливают сиропом, приготовленным из полкилограмма сахара, залитого кипятком. Дрожжи, разведенные в теплой воде, тоже вливают в бутыль.
Далее бутыль плотно закрывают и оставляют в темном и теплом месте на трое суток. После этого напиток переливают в емкость побольше, добавляют еще килограмм сахара, снова плотно закрывают и настаивают еще неделю. По окончании этого срока вино нужно процедить, добавить оставшийся сахар, воду и настаивать еще 55 дней.
Варенье из боярышника
Существует великое множество рецептов варенья из боярышника, однако употребляя плоды в таком виде, про их целебные свойства можно забыть. Ведь при приготовлении варенья ягоды необходимо кипятить, а под воздействием высокой температуры практически все полезные вещества разрушаются. Поэтому варенье из боярышника — просто вкусный десерт, а не лекарство.
Впрочем, ягоды этого растения широко используются в кулинарии. Так, если небольшое количество плодов измельчить и смешать с сахаром и другими фруктами, например, с яблоками, получится отличная начинка для выпечки. Если к свежим ягодам боярышника добавить бруснику или сок лимона, можно приготовить очень вкусный соус к мясу.
Вред боярышника для здоровья
Анна Кривошеева подчеркнула, что побочных эффектов от применения боярышника мало. В первую очередь это головная боль или тошнота, но случаются они довольно редко.
А вот если у человека имеется аллергия, то от применения этого продукта стоит воздержаться. Экстракт боярышника также нельзя применять во время беременности и грудного вскармливания.
Еще один важный момент: боярышник вступает во взаимодействие с препаратами, применяемыми при сердечно-сосудистых заболеваниях, такими как бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов, с фенилэфрином, а также с препаратами для лечения эректильной дисфункции и нитратами. Поэтому при использовании указанных препаратов от употребления боярышника также лучше отказаться, отметила эксперт.
Кроме того, боярышник и лекарственные препараты на его основе могут принести вред при превышении дозировки, поэтому следует внимательно читать инструкции, соблюдать длительность курса и дозировку — несмотря на то, что это природное средство. При избыточном употреблении ягоды способны вызвать такие побочные эффекты, как брадикардия, нарушение работы почек, расстройство желудка, мигрени.
Противопоказания к применению боярышника:
- аллергия;
- возраст до 12 лет;
- пороки сердца;
- гипотония;
- почечная недостаточность;
- беременность.
При кормлении грудью использовать препараты на основе боярышника можно лишь после консультации с врачом.
В любом случае стоит обращать внимание на негативные сигналы организма в начале приема настоек и других препаратов с боярышником. В их числе головные боли, тошнота, сыпь — такие симптомы могут указывать на индивидуальную непереносимость боярышника.