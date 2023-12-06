С давних пор плоды боярышника используются и в народной медицине, и в качестве продукта для здорового питания. Благодаря своим полезным свойствам боярышник известен как средство для лечения и профилактики многих сердечно-сосудистых заболеваний.

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Применение боярышника может помочь и при других проблемах со здоровьем. Однако неразумное потребление плодов этого растения только усугубит состояние организма.

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В чем заключаются польза и вред боярышника, как готовить и как правильно принимать препараты на его основе — в материале «Ленты.ру».

Что такое боярышник?

Боярышник представляет собой высокий кустарник с колючками из семейства розоцветные. На территории России чаще всего встречаются два вида: боярышник обыкновенный и боярышник кроваво-красный — именно из них изготавливают лекарственные препараты.

Лечебные свойства боярышника с успехом применялись еще в Древнем Китае, где лекари использовали растение как средство для нормализации работы пищеварения. Сегодня плоды растения используют в препаратах для поддержания здоровья многих систем организма, в первую очередь — сердечно-сосудистой.

Об этом растении сложено немало легенд. Во многих странах его считали магическим деревом и защитником. Из боярышника делали обереги от пожара, его ветки клали в сенях для отпугивания злых духов, в том числе оборотней. Ломать или пилить боярышник считалось недопустимым.

Полезные вещества в боярышнике

Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что в боярышнике содержится большое количество антиоксидантов, в том числе важных олигомерных проантоцианидинов и кверцетина.

Антиоксиданты — это вещества, которые уничтожают свободные радикалы, соединения, повреждающие оболочки клеток и провоцирующие их гибель, — говорит Анна Кривошеева.

Эксперт пояснила, что антиоксиданты, содержащиеся в боярышнике, способствуют улучшению кровотока и восстанавливают кровеносные сосуды после повреждений. Так что препараты на основе боярышника можно применять в случаях, когда человек страдает артериальной гипертензией.

По словам врача, это растение также нормализует уровень холестерина. Такой широкий спектр полезных свойств обусловлен наличием разнообразных витаминов, минералов и других биологически активных веществ в составе боярышника.

Какие витамины и минералы содержит боярышник? витамины: B4, С, К, РР, Е, каротиноиды;

минералы: магний, железо, калий, кальций, медь, йод, марганец;

олеиновая, урсоловая, хлорогеновая, винная и кофейная кислоты;

флавоноиды: кверцетин, гиперин, гиперозид, витексин.

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Лечебные свойства боярышника

По словам Анны Кривошеевой, применение боярышника помогает нормализовать ток крови и снизить артериальное диастолическое давление. Кроме того, благодаря антиоксидантам в составе боярышника, он положительно влияет на иммунную систему. Эксперт перечислила ряд свойств, которыми обладает боярышник.

Лечебные свойства боярышника: кардиотоническое;

сосудорасширяющее;

гипотензивное;

спазмолитическое;

гипохолестериновое;

иммуномодулирующее;

успокаивающее;

антисептическое;

противовоспалительное.

Кардиолог Александр Тулянкин в беседе с «Лентой.ру» добавил, что благотворное воздействие боярышника на сердечно-сосудистую систему связано с его сосудорасширяющим влиянием. Но не только: он также придает тонус сердечной мышце, благодаря олеиновой кислоте способствует поступлению кислорода, нормализует сердечный ритм и улучшает коронарный кровоток.

Регулярное применение препаратов на основе растения может снять симптомы тахикардии — конечно, при легкой форме заболевания. Настойка боярышника также способна привести в норму уровень холестерина и тем самым предотвратить образование атеросклеротических бляшек.

Также, по словам эксперта, боярышник оказывает седативный эффект и восстанавливает сон, снижая возбудимость нервной системы.

Показания для применения боярышника: стенокардия;

гипертония;

головокружение;

бессонница;

мигрени;

неврастения;

атеросклероз;

сахарный диабет;

патологии печени и желчного пузыря;

гиповитаминоз;

ревматизм.

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В каком виде можно принимать боярышник?

Проще всего приобрести готовые фармацевтические препараты на основе боярышника. Сегодня аптеки предлагают сердечные капли, успокоительные таблетки на основе экстракта боярышника, тонизирующие сиропы и эликсиры.

Можно купить и растительное сырье, чтобы приготовить настойки или отвары самостоятельно. Например, в продаже встречается расфасованный чай из боярышника. Также существуют добавки с боярышником в виде капсул.

Заготовить ягоды можно и самостоятельно. Главное — собирать их вдали от автомагистралей и только со здоровых растений. Важно проследить, чтобы на листьях и плодах не было налета плесени и вредителей. Свежесобранные плоды нельзя мыть — это надо делать только перед употреблением. Хранить свежий боярышник в холодильнике можно в течение нескольких недель. Однако есть несколько способов сохранить плоды надолго.

Заморозка

Вымытые и высушенные ягоды следует положить в полиэтиленовый пакет и убрать в морозильную камеру. Замороженный боярышник сохраняет свои свойства в течение года.

Высушивание

Чистые сухие ягоды нужно выложить в один слой на доску или противень и держать около недели в хорошо вентилируемом месте, таким образом сушка происходит естественным путем. Можно сушить боярышник и в открытой духовке, при температуре 30 градусов. Высушенные ягоды лучше держать в стеклянных банках или холщовых мешках, тогда они сохраняют свои свойства в течение как минимум двух лет.

Спиртовая настойка

На одну часть сухих плодов боярышника добавляют 10 частей 70-градусного спирта и плотно закрывают посуду. Настаивать следует в темном месте три недели, после чего настой боярышника нужно профильтровать.Принимать средство необходимо за 30 минут до еды по 30 капель, разведенных в половине стакана воды, три раза в день в течение месяца.

Перед приемом настоек и других препаратов на основе боярышника необходимо проконсультироваться с врачом.

Свежевыжатый сок

Свежий сок из плодов боярышника нужно обязательно разбавлять кипяченой водой в равных пропорциях, иначе средство может привести к нарушениям сердечного ритма.

Сок пьют по несколько чайных ложек до еды для улучшения кровообращения и для нормализации пищеварения.

Витаминный чай

Для приготовления чая из боярышника одну столовую ложку сухих ягод заливают стаканом кипятка и настаивают под крышкой в течение 20 минут. После этого напиток нужно профильтровать. Лучше такой отвар смешивать с зеленым чаем в соотношении четвертая часть настоя боярышника на три четверти зеленого чая.

Вино из боярышника

Чтобы приготовить вино из боярышника, понадобятся пять килограмм сушеных ягод, четыре килограмма сахара и десять грамм винных дрожжей. Сушеные плоды засыпают в бутыли и заливают сиропом, приготовленным из полкилограмма сахара, залитого кипятком. Дрожжи, разведенные в теплой воде, тоже вливают в бутыль.

Далее бутыль плотно закрывают и оставляют в темном и теплом месте на трое суток. После этого напиток переливают в емкость побольше, добавляют еще килограмм сахара, снова плотно закрывают и настаивают еще неделю. По окончании этого срока вино нужно процедить, добавить оставшийся сахар, воду и настаивать еще 55 дней.

Варенье из боярышника

Существует великое множество рецептов варенья из боярышника, однако употребляя плоды в таком виде, про их целебные свойства можно забыть. Ведь при приготовлении варенья ягоды необходимо кипятить, а под воздействием высокой температуры практически все полезные вещества разрушаются. Поэтому варенье из боярышника — просто вкусный десерт, а не лекарство.

Впрочем, ягоды этого растения широко используются в кулинарии. Так, если небольшое количество плодов измельчить и смешать с сахаром и другими фруктами, например, с яблоками, получится отличная начинка для выпечки. Если к свежим ягодам боярышника добавить бруснику или сок лимона, можно приготовить очень вкусный соус к мясу.

Вред боярышника для здоровья

Анна Кривошеева подчеркнула, что побочных эффектов от применения боярышника мало. В первую очередь это головная боль или тошнота, но случаются они довольно редко.

А вот если у человека имеется аллергия, то от применения этого продукта стоит воздержаться. Экстракт боярышника также нельзя применять во время беременности и грудного вскармливания.

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Еще один важный момент: боярышник вступает во взаимодействие с препаратами, применяемыми при сердечно-сосудистых заболеваниях, такими как бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов, с фенилэфрином, а также с препаратами для лечения эректильной дисфункции и нитратами. Поэтому при использовании указанных препаратов от употребления боярышника также лучше отказаться, отметила эксперт.

Кроме того, боярышник и лекарственные препараты на его основе могут принести вред при превышении дозировки, поэтому следует внимательно читать инструкции, соблюдать длительность курса и дозировку — несмотря на то, что это природное средство. При избыточном употреблении ягоды способны вызвать такие побочные эффекты, как брадикардия, нарушение работы почек, расстройство желудка, мигрени.

Противопоказания к применению боярышника: аллергия;

возраст до 12 лет;

пороки сердца;

гипотония;

почечная недостаточность;

беременность.

При кормлении грудью использовать препараты на основе боярышника можно лишь после консультации с врачом.