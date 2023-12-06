Диетолог рассказала, сколько яиц нужно есть для похудения
Яйца являются отличным источником питательных веществ. Диетолог Кэрри Ракстон рассказала, сколько яиц допустимо есть людям, пытающимся похудеть.
По словам эксперта, яйца должны быть основной частью рациона. Они снижают аппетит, потребление калорий и повышают чувство сытости. Всё это помогает контролировать вес.
Умеренное потребление от 7 до 14 яиц в неделю в контексте разнообразной и сбалансированной диеты будет полезно для большинства людей, особенно для повышения потребления витаминов, минералов и белка, защиты жизненно важной мышечной массы и улучшения чувства сытости.
Яйца содержат более 10 различных витаминов и минералов, а также богаты высококачественным белком, содержащим все 9 незаменимых аминокислот, которые являются строительными блоками для мышц. Они восполняют недостающие в организме питательные вещества, среди которых калий, кальций, железо, йод, фолиевая кислота, витамин D и клетчатка.