Диетолог рассказала, сколько яиц нужно есть для похудения

Умеренное потребление от 7 до 14 яиц в неделю в контексте разнообразной и сбалансированной диеты будет полезно для большинства людей, особенно для повышения потребления витаминов, минералов и белка, защиты жизненно важной мышечной массы и улучшения чувства сытости.