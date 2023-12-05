Названы лучшие упражнения при отсутствии сил

Издание советует заниматься ходьбой в течение 30 минут в энергичном темпе, так как подобная тренировка может поднять уровень энергии. Отмечается, что ходьба повышает тонус за счет выделения в организме гормонов, похожих на эндорфины.

Другим вариантом может стать йога. Для начала можно сделать планку. Следующим упражнением станет кобра, для которого нужно лечь животом вниз, приподнять корпус, опираясь на ладонях, и тянуть грудь вверх. Последней станет поза «собака мордой вниз», при которой из положения стоя нужно опуститься вниз и положить ладони на коврик, прижав пятки к полу.