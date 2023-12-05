Косметолог рассказала, как алкоголь влияет на кожу лица

Злоупотребление спиртными напитками приводит к возникновению отечности кожи на лице, рассказала в беседе с РИАМО врач-косметолог Татьяна Макарова. Она пояснила, что алкоголь снижает гидратацию организма, когда в результате обезвоживания клеток жидкость скапливается в межклеточном пространстве.

По сути, именно алкоголь провоцирует отеки. Люди, часто употребляющие алкоголь, выглядят отечными даже тогда, когда перестают его употреблять, так как формирование отеков имеет накопительный эффект, — подчеркнула специалист.

Кроме того, по ее словам, алкоголь зачастую становится причиной дерматологического заболевания розацеи. Для нее характерно разрастание мелких сосудов и капилляров на лице и воспалительный процесс с гиперемией, то есть покраснением кожи, обычно в области щек.