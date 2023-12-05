Как начать есть меньше без диет и ограничений питания

Исследователи говорят о том, что секрет похудения может быть максимально простым: составляя рацион питания, уделяйте внимание текстуре блюд. Так, участники научного эксперимента стали потреблять на 26% калорий меньше, когда стали есть блюда с более твёрдой, хрустящей текстурой.

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Исследователи предложили участникам четыре обеда, одинаковых по количеству калорий, но разных по наполнению: два содержали ультрапроцессивные продукты, а в двух других продукты были обработаны минимально. В каждую категорию входили блюда, которые были более твердыми и хрустящими, в то время как другие блюда были с более мягкой текстурой, – рассказывает daily mail.

В результате оказалось, что люди потребляли на 26% калорий меньше, когда у блюд была более твёрдая текстура, поскольку эти блюда нельзя было проглотить быстро – их требовалось жевать дольше, независимо от степени обработки.

Более жёсткие блюда включали рис вместо картофельного пюре, куриную грудку вместо рыбных кусочков, хрустящий салат вместо капустного салата, свежее яблоко вместо консервированного манго, густой йогурт вместо йогуртового напитка, томатную сальсу вместо соуса тартар. Обеды содержали одинаковое количество калорий и их вкусовые качества были оценены одинаково высоко.

Люди потребляли примерно на 300 калорий меньше при потреблении обеда с жёсткими, хрустящими блюдами, потому что они меньше съедали. Необходимость дольше пережевывать пищу перед проглатыванием замедляло общую скорость поглощения пищи почти в два раза.

Учёные считают, что более медленное питание даёт организму больше возможностей следить за количеством потребляемой пищи: так человек лучше осознаёт, что уже насытился и перестаёт есть. Калорий, следовательно, употребляется меньше, при этом сохраняется чувство удовлетворения от обеда.