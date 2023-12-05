Врач рассказала, как избежать простуд зимой
Базовые способы поддержания иммунитета в зимнее время — качественный сон и правильное питание. Об этом рассказала врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.
Врач отметила, что необходимо спать не менее семи–восьми часов в прохладном и затемненном помещении. Качественно отдохнувший за ночь организм становится менее уязвимым к вирусам и бактериям.
Не менее важно наладить здоровое питание. Организм должен получать белки, жиры и углеводы.
— Половину порции должны занимать свежие овощи, четверть — мясо или рыба, еще четверть — гарнир в виде вареных, тушеных овощей, круп или макарон, — объяснила Киселевич в комментарии NewsNN.
Также Киселевич рекомендует употреблять больше продуктов, содержащих витамины С, А, D. Они способствуют укреплению иммунитета.
Поддержать работу иммунной системы помогут регулярные умеренные физические нагрузки и контрастный душ.
В свою очередь врач Светлана Ворожбит добавила, что у человека, который не любит прогулки, зачастую снижен иммунитет. Это чревато простудами и другими вирусными заболеваниями, передает Царьград. Стоит гулять ежедневно хотя бы по 30 минут.
Чтобы поддерживать иммунитет, можно дополнить свой рацион рядом фруктов, которые принесут колоссальную пользу для здоровья. Об этом рассказали в петербургском Роспотребнадзоре.