Врач рассказала, как избежать простуд зимой

Базовые способы поддержания иммунитета в зимнее время — качественный сон и правильное питание. Об этом рассказала врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.

© Вечерняя Москва

Врач отметила, что необходимо спать не менее семи–восьми часов в прохладном и затемненном помещении. Качественно отдохнувший за ночь организм становится менее уязвимым к вирусам и бактериям.

Не менее важно наладить здоровое питание. Организм должен получать белки, жиры и углеводы.

— Половину порции должны занимать свежие овощи, четверть — мясо или рыба, еще четверть — гарнир в виде вареных, тушеных овощей, круп или макарон, — объяснила Киселевич в комментарии NewsNN.

Также Киселевич рекомендует употреблять больше продуктов, содержащих витамины С, А, D. Они способствуют укреплению иммунитета.

Поддержать работу иммунной системы помогут регулярные умеренные физические нагрузки и контрастный душ.

В свою очередь врач Светлана Ворожбит добавила, что у человека, который не любит прогулки, зачастую снижен иммунитет. Это чревато простудами и другими вирусными заболеваниями, передает Царьград. Стоит гулять ежедневно хотя бы по 30 минут.