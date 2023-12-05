Пластический хирург опроверг миф о популярном способе похудения

Пациентов с большим весом сначала отправят нормализовать вес, скорректировать питание. И только потом мы поработаем над контурами тела и жировыми ловушками. Существует мегалипосакция, при которой удаляют больше четырех литров жира, но после нее пациент восстанавливается в реанимации.