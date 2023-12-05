От гормонов до сердца: о каких проблемах говорит форма ягодиц

Знаете ли вы, что ваши ягодицы могут сказать о вас больше, чем вы сами о себе?

© WomanHit.ru

WomanHit поговорил с терапевтом Александрой Новицкой, которая поделилась, на какие проблемы со здоровьем может указать самая пикантная часть женского тела.

Видео дня

Квадратные ягодицы

Специалист уверена, что квадратная форма ягодиц чаще всего говорит о том, что жир распределен в верхней части ягодичной мышцы, ближе к талии. При такой особенности бока женщины также выглядят более объемными. Девушки с такой формой нередко страдают из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, и здесь есть связь.

Александра: «Жир распределен в нашем организме не случайным образом, места наибольшего его скопления практически всегда говорят о том, в каком состоянии обменные и другие важные системы».

Ягодицы в форме сердечка

А-образная форма ягодиц указывает о скоплении жира в нижней части зоны, а также в области бедер и чуть ниже костей таза. К слову, именно такая форма больше всего привлекает мужчин, однако вернемся к тому, какие проблемы могут сопровождать обладательницу аппетитной формы. Александра говорит, что нередко «сердечко» намекает на недостаток экстрогена в организме женщины.

Помимо прочего, у дам с такими ягодицами могут развиваться и уже упомянутые нами проблемы с сердечно-сосудистой системой. Специалист советует не игнорировать ежегодные скрининги и пересмотреть свой рацион.

Круглые ягодицы

Многие специалисты считают эту форму одной из самых правильных, обладательницы круглых ягодиц реже других жалуются на сздоровье. И все же такая форма подразумевает скопление жира в верхней части ягодиц, правда, избавиться от него довольно просто. А вот победить растяжки, которые могут появиться из-за резких скачков веса, намного сложнее.

Наш эксперт советует не ждать, пока кожа начнет портиться и уже сейчас ввести в рацион продукты с содержанием Омега 3. Помимо того, что кожа будет в тонусе, она дольше останется эластичной, а это защитит от дополнительных дефектов, даже при условии, что ваш вес нестабилен.

Плоские ягодицы