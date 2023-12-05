Невролог назвала вредные для мозга ежедневные привычки

Мозг является одним из самых важных органов человека, который обеспечивает всю жизнедеятельность организма. Однако некоторые повседневные привычки могут наносить ему вред.
Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Наталью Тараненко.
Так, по ее словам, дефицит сна негативно отражается на когнитивных способностях человека: концентрации, памяти и умственной ясности.
При этом хронический недосып может погубить способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения.
"Регулярный полноценный сон – один из наиболее эффективных способов восстановления работы мозга с прежней интенсивностью", – посоветовала Тараненко.
Кроме того, малоподвижный образ жизни уменьшает нейропластичность мозга, из-за чего память и умственные способности человека снижаются. В свою очередь, отсутствие в питании углеводов, жиров или кислот омега-3 может также вызвать сокращение активности мозга в организме.
"Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения в мозге, увеличивают нейропластичность", – добавила врач.
Невролог выделила в перечне вредных привычек и постоянный стресс, который провоцирует быструю утомляемость мозга, в результате чего эффективность в принятии решений этого органа снижается.
Более того, курение на фоне стресса может вызвать сужение сосудов, в связи с чем в мозг будет поступать меньше кислорода, что грозит в будущем развитием инсульта или болезням Альцгеймера и Паркинсона.