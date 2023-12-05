Диетолог предостерегла от бесконтрольного приема витаминов

Прием ряда микронутриентов может помочь в борьбе с весом. Лишь врач способен определить, какие биологически активные добавки и в каком количестве требуются пациенту, рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Например, жирорастворимые витамины могут ускорять метаболизм. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По словам эксперта, жирорастворимые витамины (А, D, Е, K) влияют на обмен веществ и на расход энергии. Они не «сжигают» жир, но убыстряют метаболизм, а организм начинает тратить энергию из жировых запасов. Данные витамины нужны для функционирования клеток, для работы ферментных систем организма, окислительно-восстановительных процессов, свертываемости крови.

При этом бесконтрольный прием витаминов может оказать разрушительное влияние на организм, продолжила диетолог. Необходимо помнить, что никакие витамины не следует принимать самостоятельно для похудения. Излишек любых витаминов, микро- и макроэлементов может спровоцировать интоксикацию, вплоть до отравления, перевозбуждения нервной системы и более серьезных последствий, отметила специалист.