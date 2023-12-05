Эндокринолог перечислила продукты, губящие поджелудочную железу

Поджелудочная железа является одним из первых органов на пути различных веществ, попадающих в желудочно-кишечный тракт. Поэтому она часто поражается при неправильном питании, переедании, попадании различных токсичных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Крайне токсичен для поджелудочной железы. При остром злоупотреблении алкоголем, особенно в сочетании с употреблением жирной пищи, может развиться грозное осложнение — острый панкреатит. При этом происходит массивная гибель клеток поджелудочной железы, состояние требует немедленной госпитализации. При хроническом злоупотреблении алкоголем есть высокий риск развития панкреатического диабета. Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет, требующий введения инсулина в виде ежедневных многократных инъекций пожизненно», — рассказала она.

«Это приводит к эктопическому отложению жира во внутренних органах и первой страдает поджелудочная железа. Клетки железы «забиваются» жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита. Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи. Симптомы: диарея, запоры, вздутие живота, метеоризм, боли в животе», — объяснила врач.

Злоупотребление простыми углеводами (сладости, выпечка) также может приводить к ожирению поджелудочной железы, развитию хронического панкреатита и, кроме этого, истощает поджелудочную железу, так как ей приходится длительное время вырабатывать больше инсулина, чем обычно, и это не может продолжаться бесконечно.