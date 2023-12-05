Гастроэнтеролог перечислила три самые вредные для здоровья специи

Органам пищеварения и почкам могут навредить три популярные специи. Об этом сообщила гастроэнтеролог, эндокринолог Диляра Лебедева.

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Прежде всего медик указала на опасность розмарина. По ее словам, он вреден для почек и противопоказан беременным.

— Во-первых, из-за мочегонного эффекта, во-вторых, потому, что усиливает сокращения матки. А еще приправа вредна тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка, — предупредила врач.

Также Лебедева призвала с осторожностью употреблять красный перец. Он запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и повышает давление, поэтому не рекомендован гипертоникам, отметила она.

— Красный перец ускоряет выработку гормона голода грелина — результатом может стать переедание и лишний вес, — написала гастроэнтеролог в Telegram-канале.