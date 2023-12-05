Польза и вред иван-чая

О традиционном русском напитке из иван-чая известно с давних времен. В отличие от черного чая, он не содержит кофеина и потому вполне допустим для гипертоников. Да и в народной медицине иван-чай находит широкое применение, так как является лекарственным растением с обширным спектром действия.

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Однако употреблять его можно не всем и не всегда.

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О том, какую пользу и какой вред иван-чай может принести организму, о его целебных свойствах и использовании в медицине, а также о способах сбора и приготовления — в материале «Ленты.ру».

Что такое иван-чай?

С точки зрения ботаники, иван-чай — представитель рода многолетних растений семейства кипрейные. Оно насчитывает 14 видов, произрастающих в умеренном поясе северного полушария.

Особенно широко используется узколистный кипрей, поскольку он распространен по всей России и обильно растет в лесах, полях и даже горных районах. Это и есть иван-чай.

Узколистный кипрей представляет собой высокую, до полутора-двух метров траву с прямым стеблем с небольшими листьями в форме узких клиньев. Он зацветает в июне-июле, и по окончании цветения на растении образуются пушистые летучие семена — раньше этот пух использовался для набивки подушек.

Кипрей очень быстро разрастается на самых разных территориях. Растение также называют огненной травой или пожарником — из-за того, что он часто растет на пепелищах и тем самым помогает почве быстрее восстанавливать плодородный слой.

Кроме того, иван-чай является медоносным растением — кипрейный мед имеет белый цвет и особенные, свойственные только ему вкус и аромат.

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Когда в России начали пить чай из кипрея?

На территории России чай на основе кипрея появился значительно раньше, чем черный и зеленый. Он даже получил название копорский чай — по названию деревни Копоры в Ленинградской области, которая прославилась своими масштабными заготовками иван-чая.

Первые упоминания иван-чая на Руси можно увидеть в летописях XII века. Также существует легенда, что сам Александр Невский очень ценил этот напиток, считал его бодрящим, целебным и требовал, чтобы все воины пили его.

В XVIII веке иван-чай стали производить уже в промышленных масштабах. Его даже отправляли на экспорт в страны Европы и Азии — там это растение тоже было известно, однако производством его не занимались.

Какими целебными свойствами обладает иван-чай?

Сейчас напитки на основе иван-чая, а также различные настойки с кипреем продаются и в аптеках, и во многих супермаркетах. Растение пользуется популярностью благодаря приятному вкусу, доступности по цене и, конечно, целому ряду полезных свойств.

Врач-диетолог Ольга Фадеева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что листья и стебли кипрея содержат большое количество пектина, танина и биофлавоноидов, поэтому иван-чай оказывает противовоспалительное действие, а значит, может помочь при простуде и боли в горле.

По содержанию витамина C кипрей не уступает шиповнику — в 100 граммах растения более 500 миллиграммов аскорбиновой кислоты, — говорит Ольга Фадеева.

Эксперт добавила, что специальные сборы на основе иван-чая рекомендуют принимать в качестве успокаивающих и спазмолитических средств.

«Иван-чай помогает при головных болях, также хорошо действует при бессоннице, стрессе, благотворно влияет на работу сердца и кровеносных сосудов, пищеварительную и нервную системы организма — все это из-за того, что в нем присутствуют эфирные масла, флавоноиды, органические кислоты. Кроме того, иван-чай богат витаминами группы В», — подчеркнула Фадеева.

Она перечислила целый ряд полезных элементов, которые есть в составе кипрея: фосфор, калий, марганец, кальций, цинк, натрий, магний, селен, железо. Также, по словам эксперта, в составе иван-чая есть органические кислоты, лектины, дубильные и слизистые вещества.

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Какие витамины содержит иван-чай:

витамины группы В — В1, В2, B3, В5, В6, В9;

жирорастворимый витамин А;

водорастворимый антиоксидант — витамин C.

«Высокое содержание железа, меди, марганца, а также витамина С говорит о том, что чай из кипрея помогает при анемии, а также при нервных расстройствах», — уточняет Ольга Фадеева.

Витамины группы B, добавила она, способствуют нормальной работе нервной системы и помогают поддерживать здоровье кожи.

При каких проблемах со здоровьем полезен иван-чай?

С давних времен настой из иван-чая применяли при ряде нарушений и расстройств.

При каких симптомах полезен иван-чай:

вялость, снижение работоспособности;

авитаминоз, ослабленный иммунитет;

нарушения сна;

похмелье;

кожные заболевания и воспаления;

нарушенный обмен веществ.

Иван-чай при простуде

Большое количество витаминов и флавоноидов делают иван-чай мощным противовоспалительным и противовирусным средством. Для повышения эффективности лечения следует делать отвар из ферментированных листьев.

Ферментацией называется процесс окисления чайного листа, при котором его сок вступает в реакцию с кислородом и под действием ферментов начинает бродить. Именно благодаря этому процессу чай приобретает свои аромат, вкус и цвет. В домашних условиях сделать ферментацию несложно.

Как ферментировать иван-чай в домашних условиях:

Срезанные молодые листья и бутоны разложить на ткани и просушить полдня, затем перемолоть в кофемолке или мясорубке. Полученную массу оставить на несколько дней в эмалированной посуде для ферментации. Затем разложить листья на противне и поставить в духовку при температуре 70-80 градусов на два часа — до полного высушивания.

Для приготовления настоя при простуде заваривают столовую ложку иван-чая на стакан кипятка и дают настояться около часа.

Иван-чай при сердечно-сосудистых заболеваниях

Кардиолог Александр Тулянкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что магний и калий в составе иван-чая способствуют улучшению работы сердца и кровеносных сосудов.

Также иван-чай укрепляет сосуды и нормализует работу миокарда, повышает насыщение тканей кислородом, а мягкий мочегонный эффект помогает снизить кровяное давление.

Эксперт добавил, что при стенокардии и артериальной гипертензии можно сочетать иван-чай и боярышник — такой сбор ослабляет боли, снижает давление и нормализует сон.

«А сбор из иван-чая и красной рябины укрепляет стенки сосудов и тонизирует сердечную мышцу», — отметил кардиолог.

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Иван-чай при заболеваниях желудка и кишечника

Органические кислоты, дубильные и слизистые вещества, содержащиеся в листьях и бутонах кипрея, — хорошее лечебное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кровотечениях и язвах.

Как приготовить иван-чай для улучшения работы ЖКТ:

Чайную ложку сухих листьев залить горячей водой. При этом температура не должна превышать 90 градусов. Емкость следует наполнить на треть. Через пять минут долить остальную воду и оставить настояться на полтора часа.

Иван-чай при аденоме простаты

Чай из кипрея останавливает развитие воспалительных процессов, поэтому он полезен при простатите и заболеваниях мочеточников.

Напиток из кипрея также используется как поддерживающее средство в период реабилитации после операции на предстательной железе.

Как заварить иван-чай для лечения аденомы простаты:

Две столовые ложки травы залить 0,2 литра горячей воды. Накрыть напиток крышкой и 15 минут томить на водяной бане.

Иван-чай при заболеваниях половой системы у женщин

В народной медицине настой этой травы пьют для облегчения болей во время менструации, при молочнице, симптомах менопаузы и при некоторых гинекологических заболеваниях.

Помимо вышеперечисленных свойств, считается, что иван-чай также снижает уровень холестерина и уменьшает аппетит, а значит, полезен тем, кто хочет похудеть.

Кому противопоказан иван-чай?

Ольга Фадеева предупредила, что при длительном приеме и больших дозах иван-чай оказывает довольно сильное воздействие на ЖКТ и может вызвать расстройство пищеварения. А его способность останавливать кровотечения и сгущать кровь может навредить тем, кто склонен к варикозам и тромбозам.

Кому нельзя пить иван-чай: детям до шести лет;

женщинам во время беременности и кормящим матерям;

людям с индивидуальной непереносимостью.

По поводу последнего пункта врач пояснила, что кипрей нередко вызывает аллергические реакции.

Где лучше покупать иван-чай?

Лучше всего покупать фасованный иван-чай в магазинах и аптеках. При этом предпочтение стоит отдать продукту без ароматизаторов, усилителей вкуса и прочих добавок.

Не стоит покупать иван-чай у частников на развес — недобросовестные продавцы могли собрать его в неподходящих местах, например, вблизи дорог.

Также можно собирать иван-чай самостоятельно, тогда сомнений в качестве будущего напитка точно не будет.

Как и когда собирать иван-чай?

В средней полосе иван-чай обычно зацветает в начале июня — в это время можно начинать сбор и продолжать его до конца цветения, то есть до появления пушистых семян. Наиболее вкусный и полезный чай получается из молодых верхних листочков, можно срывать верхушки растения целиком. Следите только, чтобы они не были повреждены насекомыми.

Собирают также и цветы иван-чая — правда, они содержат в себе меньшее количество полезных веществ, но их можно добавлять в чай для аромата. Собирать цветы и листья нужно, разумеется, в местах, отдаленных от автомобильных дорог и промышленности, в экологически чистых зонах.

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Как хранить иван-чай?

Высушенный кипрей нужно держать при температуре не выше 20 градусов Цельсия, в условиях невысокой влажности. Лучше всего хранить чай в мешочках из ткани или бумажных пакетах.

Если в помещении повышенная влажность, стоит пересыпать иван-чай в герметичную стеклянную посуду и поставить в темное место. Тогда чай не утратит своих полезных свойств в течение двух лет.

Как пить иван-чай, чтобы не навредить организму?

Несмотря на множество полезных свойств, злоупотреблять напитком из иван-чая нельзя. Так, в день следует пить один-два стакана, а большие объемы нужно предварительно согласовывать с врачом.

Можно ли пить иван-чай натощак и вечером?

Поскольку кипрей не содержит кофеина, его вполне можно пить перед сном. Напиток, напротив, даже улучшит сон и подействует в качестве успокоительного.

А вот пить иван-чай натощак не рекомендуется, поскольку он содержит большое количество витамина С и может раздражать желудок.

Можно ли заваривать свежие листья?

Делать напиток из невысушенных листьев кипрея нежелательно, так как он может спровоцировать диарею. К тому же вкус напитка будет кисловатым.

Можно ли заваривать листья иван-чая повторно?

Повторная заварка вполне допустима, при этом вкусовые качества и аромат не теряются, но содержание полезных веществ уменьшается.

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Применение кипрея в кулинарии

Помимо отваров, молодые листочки иван-чая добавляют в салаты и щи из щавеля и крапивы. Растение съедобно целиком, в нем нет непригодных для употребления частей. Корни, например, можно тушить и варить — только следует иметь в виду, что собирать их лучше до начала цветения, позже появляется горечь. Кстати, в корневище кипрея много белка и углеводов, он весьма питателен.

Вот нестандартные рецепты с использованием иван-чая.

Витаминный напиток

Полезные свойства кипрея можно усилить, если добавить в чай другие ингредиенты.

Как приготовить витаминный напиток с иван-чаем:

В равных пропорциях смешать в чайнике сушеный кипрей, сушеные кислые яблоки, шиповник, рябину и мяту. Залить напиток водой температурой 80-90 градусов, крутой кипяток «сварит» ингредиенты, лишив их полезных свойств.

Пить такой чай можно как в горячем, так и в холодном виде.

Побеги кипрея в кляре

Для этого блюда требуются только свежие молодые побеги растения с нераспустившимися листьями.

Ингредиенты для приготовления побегов в кляре:

ростки иван-чая — 0,5 килограмма;

яйцо — две штуки;

мука — один стакан;

соль и растительное масло по вкусу.

Приготовление побегов иван-чая в кляре: