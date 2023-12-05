Диетолог объяснила, каким должен быть правильный ужин

Сбалансированный ужин в правильное время помогает сохранить стройность, поддержать иммунитет и восстановить силы после рабочего дня. Что нужно знать о здоровом приеме пищи, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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По словам эксперта, очень важно ужинать вовремя, чтобы процесс пищеварения не мешал отдыху.

— Оптимальное время для ужина — с 18 до 19 часов. Либо за 2–3 часа до сна, чтобы еда успела усвоиться, а организм отдыхал ночью, — объяснила диетолог.

При этом вечерний рацион должен быть легким. По словам Писаревой, на ужин подойдут блюда из быстро усваиваемого белка: рыба нежирных сортов, курица, индейка, яйца, а также кисломолочные продукты: творог или йогурт. А вот быстрые углеводы лучше исключить из вечернего меню.

— В качестве гарнира к основному блюду лучше использовать овощи как источник клетчатки. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле, — отметила собеседница «ВМ».

Писарева посоветовала дополнять блюда сезонной зеленью и специями:

— Это могут быть листья салата, укроп, петрушка, базилик. Специи в рационе особенно важны зимой: они не только раскрывают вкус еды, но и укрепляют иммунитет. Это могут быть перец, куркума или розмарин.

Также, по мнению специалиста, стоит включить в вечерний рацион домашние заготовки: квашеную капусту, кимчи. Подойдет и салат с натуральным йогуртом.