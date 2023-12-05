Мясников назвал шесть главных продуктов для снижения холестерина
Топ-6 продуктов для снижения уровня холестерина назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Плохой» холестерин низкой плотности скапливается в сосудах и в дальнейшем приводит к риску возникновения инфарктов и инсультов», – отметил врач.
По словам Мясникова, чтобы снизить уровень холестерина, следует употреблять около одного грамма орехов в день и красный рис.
В рацион также стоит добавить виноград, рыбу и морепродукты, растительное масло и чеснок.