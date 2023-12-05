Мясников назвал шесть главных продуктов для снижения холестерина

Топ-6 продуктов для снижения уровня холестерина назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников назвал шесть главных продуктов для снижения холестерина
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«Плохой» холестерин низкой плотности скапливается в сосудах и в дальнейшем приводит к риску возникновения инфарктов и инсультов», – отметил врач.

По словам Мясникова, чтобы снизить уровень холестерина, следует употреблять около одного грамма орехов в день и красный рис.

В рацион также стоит добавить виноград, рыбу и морепродукты, растительное масло и чеснок.