Диетологи назвали шесть фруктов для хорошего пищеварения после 40 лет

Ничто так не портит день, как газы и проблемы с пищеварением. Вздутие живота может напрочь испортить настроение. Диетологи назвали шесть видов фруктов, которые помогут справиться с проблемой, особенно тем, кто перешагнул сорокалетний рубеж.

Бананы

Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что бананы богаты питательными веществами, которые помогают устранить задержку воды, воспаление и в конечном счете вздутие живота. В составе этих фруктов калий, который регулирует уровень натрия и предотвращает задержку воды. Также бананы обладают естественным противовоспалительным действием и содержат растительные соединения и фитонутриенты, которые снимают стресс с матки и окружающих мышц.

Ягоды

Ягоды содержат много клетчатки, при этом низкокалорийны. Диетолог Сьюзан Бауэрман объяснила, что в одной чашке малины — 8 граммов клетчатки при 64 калориях, в порции ежевики — 5 граммов всего при 43 калориях, а в таком же количестве клубники — 3,5 грамма клетчатки при 50 калориях. Эксперт посоветовала добавлять ягоды в холодные или горячие хлопья, йогурт, протеиновые коктейли или использовать для посыпки блинов или вафель из цельного зерна.

Папайя

Сливочный, сладкий и маслянистый фрукт отлично утоляет жажду, но самое главное — он налаживает пищеварение. Доктор Мэри Сабат пояснила, что папайя содержит натуральный фермент под названием «папаин», который очень полезен для работы кишечника. Фермент помогает расщеплять белки и поддерживает расщепление сложных продуктов, снижая вероятность несварения желудка и вздутия живота.

Папайя является отличным источником пищевых волокон, которые регулируют опорожнение кишечника и поддерживают пищеварительную систему в хорошей форме.

— Достаточное потребление клетчатки предотвращает запор, частую причину вздутия живота. Вздутие может быть вызвано воспалением в пищеварительном тракте. Яркий экзотический фрукт содержит противовоспалительные соединения, такие как витамины С и Е, бета-каротин и флавоноиды, которые способствуют успокоению пищеварительной системы, — рассказала специалист.

Дыня

В дыне много воды, она поддерживает надлежащую гидратацию организма, что важно для баланса электролитов в организме. Специалист по питанию Кэтрин Джервасио объяснила, что дисбаланс провоцирует вздутие живота, сообщает американское издание She Finds.

Ананас

Ананас содержит фермент бромелайн, который также помогает эффективно переваривать белки. Кроме того, в нем высокое содержание воды, что способствует общему увлажнению и электролитному балансу. Большинство людей считают эффективным есть ананас после еды, чтобы уменьшить вздутие живота.

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