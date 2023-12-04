Диетолог Дианова: антибактериальное мыло нужно использовать умеренно

Избыточное применение антибактериального мыла может причинить вред, так как это нарушает природный баланс, считает диетолог Нурия Дианова. В вопросах использования бытовой химии также важно знать меру, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

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"С одной стороны при избыточном применении, например, антибактериального мыла, баланс между человеком и бактериями нарушается", — отметил она.

При этом если у человека хороший иммунитет, то каких-то больших проблем с соблюдением правил гигиены не будет, считает эксперт. Также важно при создании подобных продуктов помнить, что это вредно для экологии, поэтому следует делать выбор в пользу более экологичных веществ, перерабатываемой или натуральной упаковки, добавила она.