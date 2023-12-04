Что поможет сохранить здоровье полости рта: советы стоматолога

Сохранению белоснежной улыбки и здоровья полости рта способствует стоматологическая гигиена, важную роль в которой играет профессиональная чистка. Об этом заявил стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт Арам Давидян.

© pxhere

«Правильная чистка зубов, устранение отложений помогает предупредить развитие заболеваний пародонта – воспаления десен, разрушения костной ткани. Лечебная процедура снижает также риск других недугов, в том числе и кариеса», – отметил он.

Во время профессиональной чистки, по словам Давидяна, убираются не только зубные камни, но и налет, который состоит из вредных представляющих опасность бактерий и пищевых остатков. Кроме того, процедура обеспечивает эстетическую привлекательность зубов и помогает избавиться от неприятного запаха изо рта.

Стоматолог подчеркнул важность ежедневных домашних процедур. Однако их не всегда хватает для достижения необходимых результатов. Так, самостоятельно невозможно почистить определенные труднодоступные области полости рта. К таким, например, относится зубодесневая борозда – часть зуба, расположенная на один-два миллиметра под десной.