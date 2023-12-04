Врач назвала простое блюдо, которое укрепит сосуды и очистит организм

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о простом обеде, который не только полезен для сердца и сосудов, но и способствует очищению организма от шлаков и токсинов

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Врач посоветовала обратить внимание на тыкву. Многие до сих пор недооценивают этот продукт. Между тем он способствует нормализации водно-солевого баланса, стабилизации метаболизма, снижению артериального давления, а также повышению гемоглобина.

И особенно важный пункт - укрепление сердечной мышцы и стенок сосудов.

Чтобы получить сытный, вкусный, а также полезный обед врач посоветовала периодически готовить тыквенный суп-пюре, в основе которого помимо тыквы куриный или говяжий бульон. Помимо этого рекомендуется добавить в суп морковь, картофель, тыквенные семечки и кусочек сливочного масла.

Однако, готовя блюда из тыквы, стоит иметь в виду, что продукт может особым образом воздействовать на кишечник.

Если он слабый, то порция тыквенного супа может легко спровоцировать диарею.

Как ранее отметила врач-диетолог Ольга Перевалова, "людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника".