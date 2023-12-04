В программу диспансеризации включат тестирование на гепатит С

В программу диспансеризации россиян с 2024 года включат скрининг для оценки мужского и женского здоровья, а также тестирование на гепатит C. Такие изменения анонсировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Программа диспансеризации россиян с 2024 года будет расширена двумя направлениями — скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья и тестированием на гепатит C», — передает слова Голиковой газета «Ведомости».

Отмечается, что скрининг на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в десять лет и для людей возрастом старше 25 лет.

Такие нововведения направлены на повышение рождаемости, отмечается в статье. Также Голикова напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи.