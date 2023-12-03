Ученые: отказ от сладостей и колбас может продлить жизнь

Отказ от сладких напитков и переработанного мяса может продлить жизнь пожилым на четыре года. Исследование опубликовано Nature Food.

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Ученые разработали инструмент для оценки изменений ожидаемой продолжительности жизни при изменении выбора продуктов питания. Моделирование показало, что люди в возрасте 40 лет, придерживающиеся здоровой диеты, могут увеличить продолжительность жизни на три года. Люди с самым нездоровым образом питания могут выиграть 10 лет, изменив привычки.

Здоровая диета оказалась эффективна и для 70-летних мужчин и женщин: переход от нездорового питания к здоровому может увеличить продолжительность жизни примерно на три-четыре года.

Сильнее всего сокращали жизнь подслащенные напитки и обработанное мясо (колбасы, сосиски, ветчина, копченое мясо). Напротив, употребление большего количества цельнозерновых продуктов и орехов связано с наибольшим увеличением продолжительности жизни.