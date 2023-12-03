Российская ученая объяснила разную реакцию на кофе у людей

Каждый из нас реагирует на кофе по-разному. Одни могут спокойно наслаждаться несколькими чашками в день, а у других уже после одной появляется давление и тахикардия. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова объясняет эту разницу генетическими особенностями организма, пишет "Российская газета".

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Согласно исследованиям, ответственным за обработку кофеина в нашем теле, является фермент цитохром Р450 1 А2, связанный с геном CYP1A2. У людей с активным цитохромом обработка кофеина происходит эффективно, позволяя им употреблять рекомендуемое количество кофе без видимых негативных последствий, отметила Колесникова.

Однако, у тех, у кого работа этого фермента замедлена из-за генетических особенностей, употребление большого количества кофеина может быть вредным. У людей с неблагоприятным вариантом гена, риск инфаркта миокарда при употреблении четырех и более чашек кофе в день увеличивается в четыре раза.

Эксперт советует учитывать индивидуальные особенности при употреблении кофеина и обратить внимание на содержание кофеина в некоторых лекарствах, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.