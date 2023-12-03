Психолог рассказал о вреде привычки доедать все из тарелки

Клинический психолог Денис Долгов рассказал, почему, казалось бы, безобидная привычка доедать все из тарелки может негативно отразиться на здоровье. Эта приводит к перееданию на постоянной основе. Подобные взаимоотношения с едой ведут к ожирению, расстройству пищевого поведения и другим заболеваниям.

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Все начинается с детства, когда взрослые упорно пытаются "докормить" ребенка, желания которого, как правило, не учитываются. И вот малыш есть за маму, за папу, за бабушку, за дедушку, за воспитательницу из детского сада. Или слышит фразу, которая является бомбой замедленного действия:

"Пока не доешь, не встанешь из-за стола".

Неокрепший мозг все это впитывает как губка, а потом формирует не совсем здоровые установки.

Как заявляет эксперт, подобные фразы негативно влияют на центр голода в мозге человека: границы размываются. Человек не понимает, когда ему остановиться, потому что это связано не с насыщением, а с отсутствием еды в тарелке. Центр голода запускается по кругу: снова и снова вступает в ход механизм необходимости потребления пищи. В итоге, это приводит к перееданию.

Чтобы избавиться от этой привычки, психолог рекомендует, во-первых, ориентироваться на чувство сытости. Как только вы его почувствовали, остановитесь. Сколько бы еды не осталось в тарелке, не продолжайте прием пищи. Помните, что ее не обязательно выбрасывать. Можно убрать в холодильник или покормить домашних питомцев.