Врач-кинезиотерапевт и психосоматолог Арина Соболева назвала 3 случая, когда приседания вам противопоказаны и рассказала, как это можно исправить.

«Есть несколько случаев, когда приседания стоит трансформировать или вовсе заменить их на другие упражнения».

Дисфункция коленей

Некоторые чувствуют дискомфорт в коленях даже при сравнительно небольшой нагрузке. Например, когда спускаются или поднимаются по лестнице. Таким людям может быть больно делать даже базовые упражнения, такие как приседания и выпады. Боль может быть обусловлена неспособностью «держать» нагрузку при дополнительных провокациях или механическими повреждениями, полученными в прошлом.

Заниматься через боль не стоит. В качестве временной помощи в домашних условиях можно сократить амплитуду приседаний за счёт уменьшения глубины. Один из способов – не выводить колени за уровень ступней. Если это поможет, то можно продолжить делать приседания, постепенно наращивая амплитуду движения с течением времени.

В качестве симптоматической меры при нестабильности связок коленей можно использовать аппликации тейпирования перед тренировкой с приседаниями. Подробнее об этом читайте здесь.

Дисфункция таза

Многие люди делают приседания ради роста большой, самой крупной, ягодичной мышцы – одного из главных стабилизаторов таза. Если левая (или, наоборот, правая) ягодица гипотонична (то есть имеет сниженный мышечный тонус), то приседания могут усиливать мышечный дисбаланс как на уровне таза, так и всего тела.

Важно удостовериться, что вы ощущаете обе ягодицы: для этого поочерёдно и изолированно понапрягайте правую и левую. Если при приседаниях вы слабо их ощущаете, замените приседания на более изолированные упражнения. Например, передние (для мышц переднего бедра) и задние (для ягодиц) махи ногами.

Дисфункция стоп

Функциональность стоп – способность удерживать массу тела и амортизировать, то есть смягчать нагрузку. Для упражнений, которые выполняются стоя (приседания таковыми являются), важны сформированные своды на стопе – продольный и поперечный. Во время приседаний они должны сохраняться.

Продольный свод – это изогнутость стопы по внутренней стороне от пятки до сустава большого пальца. Поперечный свод представляет собой арку у основания пальцев ног.

В противном случае приседания могут способствовать ещё большему усугублению их дисфункции, что приведёт к неприятным и даже болевым ощущениям в других частях тела, которые будут вынуждены работать «за» стопу.

При дисфункции стоп рекомендуется прокатывать их теннисным мячом: сгибание-разгибание, отведение-приведение, перекаты внутрь-наружу. Помимо этого, желательно тренироваться на нестабильной опоре, выполняя на ней несложные упражнения стоя.