Ученые раскрыли действенные способы быстро взбодриться

Научные исследования выделили основные способы, которые помогают человеку быстро вернуть бодрость и энергичность. Оказывается, для этого существует множество вариантов кроме чая и кофе. Отличный эффект также дают короткая пешая прогулка, зарядка, динамичная музыка и даже жвачка. «ФедералПресс» расскажет о всех быстрых способах вернуть себе бодрость пасмурной зимой.

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«Употребление кофе и чая действительно помогает сохранить бодрость и активность в пожилом возрасте. Такой вывод сделали ученые из национального университета Сингапура», - транслируют «Новые известия» результаты проведенного в научном мире исследования.

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В исследовании приняли участие более 12 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет. Данные собирались в течение 20 лет.

Масштабное исследование проходило в три этапа, во время которых испытуемые проходили комплексное обследовании.

Ученых интересовал не только возраст и физические данные, но и социально-демографические характеристики, истории болезней, особенности жизни и даже сна.

В течение двух десятилетий испытуемые сообщали данные о себе, а также о том, как меняется их жизнь и физическое самочувствие.

«В завершении исследователи проанализировали физические показатели участников и пришли к выводам, что употребление кофе, черного и зеленого чая было связано с уменьшением вероятности физической слабости в пожилом возрасте», - сообщается о результатах проведенного исследования.

Чаи и кофе содержат полифенолы, которые помогают сохранять бодрость и энергичность. Кроме того, они работают как антиоксиданты.

Однако, не только чай и кофе способны взбодрить человеческий организм.

Ученые выяснили, что к таким быстрым способам обрести утраченную энергичность также относятся:

Короткие пешие прогулки. Они могут продолжаться всего 10 минут, достаточно обойти вокруг здания или ближайшего магазина. Свежий воздух и движение наполнят организм кислородом и вернут бодрость. Ритмичная музыка. Желательно подвигаться под нее, но если не получается, то звуки все равно придадут организму больше бодрости и вырвут из дремы. Зарядка. Она является одним из самых мощных способов. Зарядка способна полностью «перезагрузить» весь организм, а также вернуть силы и сосредоточенность. Стакан воды. Зачастую усталость вызывает обезвоженность организма, ее нужно избегать и вовремя регулировать водный баланс. Жвачка. Это тоже небольшая «зарядка» и отличный способ поднять себе настроение. Поэтому важно иметь с собой упаковку жвачки, чтобы побаловать себя и настроить организм на необходимость двигаться и «что-то делать».

Таким образом ученые подтверждают действенность чая и кофе при необходимости сохранить бодрость. Но вовсе необязательно пить их литрами, чтобы сохранить энергичность.