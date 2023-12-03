Россиянам объяснили, как уберечься от инфаркта зимой

В зимний период частота инфарктов увеличивается, так как сосудам приходится постоянно «подстраиваться» под перепады температур. О правилах, которые помогут избежать опасного заболевания, рассказала директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина.

© ФедералПресс

В первую очередь необходимо следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови, а также давлением. Не стоит пренебрегать приемом лекарств, которые назначил врач. Особенно важно не прекращать прием таблеток, даже если состояние нормальное, так как некоторые из препаратов имеют накопительный эффект.

Обязательно нужно одеваться теплее перед выходом на улицу, исползуя несколько тонких слоев одежды, а не один толстый. Важно носить шапку, перчатки и шарф: это позволит не застужать отдельные участки тела.

Драпкина добавила: если у человека диагностирована ишемия, лучше натянуть шарф на лицо или надеть маску, чтобы дышать теплым воздухом. Тем, кто работает на улице, эксперт посоветовала чаще заходить в теплое помещение.

Некоторые люди, чтобы согреться, выпивают алкоголь. Это является опасной ошибкой, так как алкоголь создает иллюзию теплоты и при этом заставляет сосуды работать быстрее.