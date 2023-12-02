Стало известно, какой продукт на завтрак убирает вздутие живота

Врач-диетолог Лиза Ричардс назвала простой продукт на завтрак, который убирает вздутие живота.

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По словам специалиста, идеальным и одновременно простым продуктом для утреннего приёма пищи, улучшающим состояние ЖКТ являются бананы, передаёт издание ЗОЖ.news со ссылкой на портал She Finds.

Как пояснила доктор Ричардс, эти плоды содержат мало FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов), что уменьшает дискомфорт в пищеварении и газы у людей с чувствительным желудком.

А высокое содержание клетчатки помогает улучшить пищеварение, уменьшая вздутие живота и способствуя ощущению сытости, что снижает вероятность переедания позже в течение всего дня.

«Бананы являются отличным источником пищевых волокон, которые могут помочь в поддержании регулярного опорожнения кишечника и предотвращении запоров, которые часто вызывают вздутие живота», – подчеркнула диетолог.

Кроме того, по словам врача, сокращению газообразования способствует калий, который содержится в бананах. Этот минерал, пояснила она помогает регулировать уровень натрия в организме, потенциально уменьшая задержку воды и вздутие живота.

«Кроме того, присутствующий в бананах витамин В6 поддерживает общее здоровье пищеварительной системы, а витамин В6 – важен для нормального функционирования мозга и образования красных кровяных клеток», – резюмировала Ричардс.