Врач назвала способ сделать живот плоским за четыре минуты в день

Реабилитолог София Агапова рассказала о способе сделать живот плоским. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

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По ее словам, для этого необходимо выполнять упражнения, направленные на укрепление поперечной мышцы. Чтобы сделать одно из них, нужно встать спиной к стене, согнуть ноги в коленях и, глубоко выдохнув, подтянуть пупок к позвоночнику и прижать поясницу к стене. Затем необходимо выпрямить ноги, удерживая подтянутый живот и прижатую поясницу.

«Если при выпрямлении ног поясница прогнулась, а живот вывалился — поставьте ноги дальше от стены и найдите то положение, при котором вы сможете соблюдать все условия», — заявила Агапова.

Она добавила, что это упражнение нужно выполнять четыре минуты в день.