Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при падении на лед

В таком случае в первую очередь нужно постараться обездвижить конечность, например, повязать повязку или зафиксировать со здоровой конечностью. Также нужно приложить холод, он позволит восстановить подкожное кровоизлияние, уменьшить отек. Прикладывать холод нужно по правилу 15 минут, то есть сначала держим его 15 минут, после делаем перерыв на такое же время. И так по три-четыре раза, — пояснил врач.