Врачи назвали три ошибки, которые люди делают утром

Недостаток жидкости и употребление бананов - не лучшее начало дня. Вопреки распространенному мнению, фруктовый завтрак может принести человеку больше вреда, чем пользы. Как передает Pronews со ссылкой на врачей, достаточно популярный завтрак, включающий бананы, связан с тем, что организм получит много сахара, но затем человек быстро проголодается и почувствует усталость.

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Врач-диетолог Дэрил Джоффр посоветовал сочетать бананы утром с полезными жирами - это "предотвратит скачок уровня сахара в крови и последующий сбой". Плюс вы получите больше пользы от калия, клетчатки и магния, которые содержатся в продукте.

И, кстати, у бананов есть особенность, из-за которой их лучше ограничить в рационе пожилым людям. Так, у любителей бананов может быть увеличена вязкость крови. Кровь становится гуще и в том случае, если в рационе не хватает белка.

Также греческие специалисты предупредили, что утром человек должен получать достаточное количество жидкости (теплая вода "помогает разжижать кровь, уменьшить концентрацию токсинов в крови"). Речь не только о стакане воды после пробуждения, но и о завтраке. В идеале он не должен быть сухим. Подойдет, например, хорошо впитывающая воду овсянка.

Такой завтрак "может стать простым способом пополнить ежедневную потребность в жидкости", отмечают специалисты.

Однако с употреблением каши по утрам связана еще одна одна ошибка, которую многие допускают.

Медики предупреждают: лучше отказаться от каш быстрого приготовления, которые достаточно только залить кипятком и подождать несколько минут.