Биолог рассказал о незаменимой пользе миндального ореха

«Миндаль можно использовать как продукт для снижения уровня сахара в крови, поскольку он является источником магния. В день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов. Миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа», — сказал эксперт в беседе с Life.