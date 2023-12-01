Биолог рассказал о незаменимой пользе миндального ореха
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин рассказал о пользе миндального ореха.
По мнению специалиста, миндаль помогает в профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. Этот орех понижает уровень холестерина, способствуя уменьшению вероятности отложения атеросклеротических бляшек в стенке сосудов.
К тому же миндаль помогает снизить артериальное давление, стимулируя приток крови к внутренним органам.
«Миндаль можно использовать как продукт для снижения уровня сахара в крови, поскольку он является источником магния. В день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов. Миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа», — сказал эксперт в беседе с Life.
Миндаль также помогает бороться с избыточным весом и ожирением, пишет Радио «Комсомольская правда».
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