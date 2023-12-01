Мужчины старше 30 лет поделились секретами сжигания жира на животе

Нужно ходить и сменить диету (а еще поможет развод при несчастном браке). Я шел по своему автобусному маршруту и говорил себе, что нужно просто дойти до следующей остановки. Уставая, просто садился на автобус. Проходил все дальше, дальше и быстрее. Я весил 185 килограммов, а теперь вешу 80 Dollbeau пользователь Reddit