Врач-нутрициолог из Забайкалья развенчала мифы о ЗОЖ

Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог, гепатолог Надежда Николаева в беседе с ИА ZabNews рассказала, что вести здоровый образ жизни проще, чем избавляться от болезней.

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Одним из мифов о ЗОЖ стало то, что здоровое питание — это только овощи и фрукты. Врач напомнила, что человеку нужен животный и растительный белки в питании. Однако она признала, что вегетарианство и разгрузочные дни хорошо воздействуют на организм. Важно чувствовать организм и питаться осознанно, считает Николаева.

Еще один миф, который не принесет человеку ничего хорошего - при ЗОЖ можно иногда курить или употреблять алкоголь. Эксперт отметила, что алкоголь и табак вредны в любых количествах.

От сахара, соблюдая здоровый образ жизни, отказываться необязательно, считают некоторые. Николаева пояснила, в настоящее время сахара стало слишком много, кроме обычных десертов люди потребляют еще и скрытый сахар. Он содержится в продуктах длительного хранения с добавками, консервантах. Такую пищу лучше исключить.

Врач отметила, что ЗОЖ является образом жизни, а не постоянными ограничениями и жертвами, как полагают многие. Когда человек привыкает к такому образу жизни и питанию, то ограничений и жертв он не замечает.

Николаева напомнила об основных принципах здорового образа жизни, среди которых сбалансированное питание, водный баланс, качественный сон минимум 6-7 часов, физические упражнения и эмоциональное состояние.