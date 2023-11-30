Дерматолог назвала лучшее время суток для покупки зимней обуви

Выбирать подходящую зимнюю обувь лучше во второй половине дня, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-дерматолог Александра Филева. Она пояснила, что вечером ноги зачастую отекают, поэтому обувь, купленная утром, может впоследствии оказаться мала.

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Она должна быть не только теплой, но и комфортной, безопасной и защищать стопы от влаги. Покупать ее лучше во второй половине дня, потому что к вечеру ноги могут отекать. Купленная утром обувь вечером может давить, — предупредила врач.

Тесная и неудобная обувь становится причиной врастания ногтей на больших пальцах ног, продолжила дерматолог. Во избежание этой проблемы следует выбирать обувь чуть большего размера, чтобы расстояние между большим пальцем ноги и носком обуви составляло около 0,5–1,5 см.

Кроме того, в результате долгого пребывания стоп в теплой обуви может появляться запах пота и другие проблемы. Поэтому важно отдавать предпочтение хлопковым или шерстяным носкам, использовать специальные спреи и присыпки, а также каждый вечер мыть ноги в теплой воде с мылом. Но лучше всего приобрести комфортные ботинки, в которых ноги не будут потеть и уставать, либо переобуваться в сменную обувь, заходя в помещение, резюмировала специалист.