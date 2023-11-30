Врач развеял популярный миф о полезном для зрения продукте

Польза моркови и черники для зрения преувеличена, несмотря на то, что они на самом деле содержат витамины группы B, PP и C, бета-каротины, а также лютеин и зеаксантин, рассказала офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова. Популярный миф об этих продуктах врач развеяла в комментарии для «Ленты.ру».

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Офтальмолог объяснила, что содержащийся в моркови бета-каротин в организме превращается в витамин А. Он необходим для синтеза зрительного пигмента родопсина. Тем не менее дополнительный прием витамина А действительно необходим, но только пациентам с тяжелыми наследственными заболеваниями глаз, например, с пигментным ретинитом, отметила Меркулова.

Также в моркови содержатся лютеин и зеаксантин, необходимые для нормальной работы сетчатки глаза. Они защищают ее от ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов Валентина Меркулова офтальмолог

Однако для поступления в организм необходимого количества полезных веществ нужно съедать несколько килограммов черники и моркови в день, что невозможно, продолжила офтальмолог. Гораздо проще и эффективнее, по ее мнению, принимать курсами витаминно-минеральные комплексы в профилактической дозировке.

«Нужно помнить, что эти вещества необходимы для нормальной работы сетчатки глаза и организма в целом, но никакие имеющиеся заболевания черника и морковь не вылечат, — резюмировала Меркулова. — Для поддержания хорошего зрения и профилактики глазных заболеваний гораздо важнее регулярные осмотры офтальмолога, контроль хронических заболеваний и здоровый образ жизни».