Диетолог объяснила, как сделать новогодние салаты полезными

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, как сделать новогодние салаты полезнее и чем стоит заменить магазинный майонез.

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— Для того, чтобы новогодние салаты были здоровыми и пошли на пользу всей семье, надо делать майонез в домашних условиях. И делается он очень просто, — объяснила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Она уточнила, что есть немало разнообразных рецептов приготовления майонеза в домашних условиях. Каждый сможет найти тот, который придется по вкусу членам его семьи.

По ее словам, купленный в магазине майонез может содержать пальмовое масло, которое прошло обработку высокими температурами и водородными ионами. В составе пальмового масла содержатся трансжиры, употребление которых связано с повышением рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в магазинном майонезе содержится много соли.

Кроме того, другие ингредиенты салатов также можно заменять на более полезные продукты, не нарушая при этом общую рецептуру. Так, например, вареную колбасу можно заменить на отварную курицу. Вместо соленого огурца можно положить свежий огурец. картофель полезнее заменить на топинамбур. Зеленый горошек лучше покупать замороженным, а не консервированным. В составе консервированного будет уксус и много соли.