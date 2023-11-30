Диетолог объяснила, как правильно есть сладкое без вреда для фигуры и здоровья
Как бы ни старались маркетологи наделить один из видов сахара особой пользой, в конечном счете что тростниковые кубики, что сироп топинамбура, что сахар-песок превратятся в обычную глюкозу. Об этом врач-эндокринолог, диетолог Виктория Садовская рассказала в беседе с «Вечерней Москвой». По мнению эксперта, сахар остается сахаром и сохраняет свои свойства. И бездумно употреблять его в больших количествах нельзя в любом случае. Впрочем, и совсем отказываться от сладкого нет необходимости.
«Не стоит совсем демонизировать сахар, неважно, будет это обычный сахар, тростниковый или даже фруктоза. При употреблении его в допустимых количествах, до 10 процентов от вашего суточного рациона, негативного воздействия на организм человека не наблюдается», - Виктория Садовская, врач-эндокринолог.
При этом здоровым людям можно практически не ограничивать себя во фруктах, главное, помнить о мере во всем. Дело в том, что в природных источниках сахаров содержится еще и большое количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, которые, в отличие от чистого сахара, приносят организму большую пользу.
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