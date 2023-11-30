Диетолог объяснила, как правильно есть сладкое без вреда для фигуры и здоровья

Как бы ни старались маркетологи наделить один из видов сахара особой пользой, в конечном счете что тростниковые кубики, что сироп топинамбура, что сахар-песок превратятся в обычную глюкозу. Об этом врач-эндокринолог, диетолог Виктория Садовская рассказала в беседе с «Вечерней Москвой». По мнению эксперта, сахар остается сахаром и сохраняет свои свойства. И бездумно употреблять его в больших количествах нельзя в любом случае. Впрочем, и совсем отказываться от сладкого нет необходимости.