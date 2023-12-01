Эксперт назвал риски смешивания шампанского с другим алкоголем

Шампанское, без которого не проходит ни одно новогоднее застолье, ни в коем случае нельзя смешивать с другим алкоголем. Об этом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфакультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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— Можно ли смешивать шампанское с другим алкоголем? Если хотите потерять часть клеток сердца, печени, поджелудочной железы и найти приключение на одно место — вперед, — заявил он.

По словам эксперта, смешивание игристых вин с прочим алкоголем увеличит количество этилового спирта в крови. Это не только повредить внутренние органы, но и увеличит нагрузку на мочевыделительную систему, что приведет к обезвоживанию, передает «360».

Директор Центра головной боли Калифорнийского университета в Сан-Франциско Моррис Левин рассказал, что причиной возникновения головных болей после нескольких бокалов красного вина могут быть фенольные флавоноиды, которые содержатся в напитке.