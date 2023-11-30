Врачи назвали худший продукт на кухне

Эксперты объяснили, как в организм человека попадают те самые жирные кислоты, провоцирующие сердечно-сосудистые недуги, приводящие у увеличению "плохого" холестерина и даже связанные с развитием онкологии.

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Специалисты призвали присмотреться к категории ненасыщенных жирных кислот.

"К ним относят и самого страшного "зверя" нашего времени - трансжиры", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на медиков.

Избегать надо те жиры, которые были получены в результате гидрогенизации - так называют процесс превращения жидкого масла в твердый жир, с которым удобнее работать.

Специалисты отмечают, что те самые опасные промышленные жиры присутствуют в топленом масле гхи, фастфуде, картофельных чипсах, полуфабрикатах и мороженом. Однако даже при отказе от всех этих продуктов, многие люди ежедневно получают порцию транжиров, употребляя жареную пищу.

"Обычное растительное масло, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров", - предупредили специалисты.

Ранее хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил о коварстве магазинных соусов, которые многие и вовсе не считают за еду. Однако даже небольшая порция магазинного соуса с шашлыком или другим блюдом может нанести вред организму.

Кетчуп представляет собой смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов. "В пачке кетчупа пятую часть объема составляет сахар. А в более дешевых соусах содержатся трансжиры", - подчеркнул Гадзиян.