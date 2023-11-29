Как избавиться от бессонницы с помощью народных средств

В этой статье мы рассмотрим народные средства, которые могут помочь справиться с бессонницей в домашних условиях.

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Нарушения сна – серьезная проблема, с которой может столкнуться каждый человек. Народные средства от бессонницы в домашних условиях – один из вариантов, который поможет нормализовать состояние организма. Бессонница может иметь различные причины, включая стресс, неправильный режим дня, недостаток физической активности, неправильное питание и другие факторы. В зависимости от этого подбираются те или иные средства, помогающие справиться с проблемой.

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Причины бессонницы

Бессонница может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами. Клео.ру отмечает некоторые из частых причин подобного явления:

Стресс и тревога. Эмоциональные проблемы, семейные трудности, финансовые заботы и другие формы стресса могут вызвать бессонницу.

Депрессия. Люди, страдающие от нее, часто испытывают проблемы со сном. Бессонница также может быть одним из симптомов депрессии.

Болезни. Различные физические состояния, такие как артрит, астма, сахарный диабет, неврологические нарушения могут мешать нормальному сну.

Неправильный режим дня, нарушение времени сна и бодрствования могут вызывать бессонницу.

Постоянные изменения времени засыпания и пробуждения. Например, этому может способствовать работа в ночные смены или частые перелеты между часовыми поясами.

Употребление кофеина, никотина и алкоголя. Эти вещества могут оказывать негативное влияние на сон, особенно при их употреблении ближе к ночи.

Психологические состояния. Бессонница может стать проблемой, если человек постоянно боится не уснуть.

Употребление лекарственных препаратов. Некоторые медикаменты могут вызывать бессонницу как побочный эффект.

Нарушения сна. Например, апноэ сна или бессонница, связанная с ночными кошмарами, могут мешать качественному сну.

Народные средства от бессонницы

При поиске ответа на вопрос, как избавиться от бессонницы, стоит выявить причины, вызвавшие подобное состояние. С учетом этого в домашних условиях можно попробовать следующие народные средства для борьбы с бессонницей:

Травяные чаи. Мелисса помогает снять напряжение и успокоить нервную систему. Также хорошим решением станет череда, которая имеет успокаивающее действие.

Стакан теплого молока с ложкой меда может способствовать расслаблению и лучшему засыпанию. Также успокаивающий эффект имеет теплый чай с медом или травяной настойкой.

Ванна с травами. Добавьте в ванну несколько капель масла лаванды или настойку валерианы перед сном.

Несколько капель масла лаванды на подушке или в аромалампе может помочь расслабиться.

Банановый смузи, выпитый перед тем, как ложиться в постель, будет способствовать лучшему засыпанию за счет повышенного содержания калия и магния. Эти вещества помогут снять напряжение в мышцах и расслабиться. Для приготовления напитка можно взять дин банан, полстакана теплого молока и столовую ложку миндальной пасты. Ингредиенты нужно взбить блендером до однородного состояния.

Хорошим средством станет настой пустырника. Для его создания 2 чайные ложки травы необходимо залить 200 мл воды и настаивать на протяжении 8 часов.

Еще одним вариантом напитка станет ромашковый чай. Траву (1 чайную ложку) заливают 200 мл кипятка и настаивают 10 минут.

Употребление грецких орехов способствует выработке мелатонина, нормализующего сон. Горстку орехов можно съесть незадолго перед сном. Альтернативный вариант – миндаль, содержащий магний.

Профилактика бессонницы

Лечение – первоначальный этап в борьбе с бессонницей. После того, как удалось нормализовать сон, важное значение имеет профилактика, не допускающая его нарушений в будущем. Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:

Поддерживайте стабильный режим дня, ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это помогает налаживанию биологического часового механизма организма.

Избегайте употребления кофеина и никотина перед сном.

Занимайтесь умеренной физической активностью, предпочтительно не позже чем за 2-3 часа до сна. Упражнения помогают уменьшить стресс и улучшить качество сна. Простые упражнения йоги и методы релаксации перед сном могут помочь снять напряжение. Такие меры особенно актуальны для женщин.

Постарайтесь хотя бы в ближайшие часы перед сном отказаться от использования электронных устройств, таких как телефон или компьютер. Синий свет, излучаемый экранами, может подавлять продуцирование мелатонина – гормона, отвечающего за сон.

Создайте темную и спокойную атмосферу в комнате, чтобы сигнализировать организму о приближении времени сна. Используйте удобное постельное белье и подушки.

Правильное питание. Избегайте тяжелых и обильных ужинов перед сном. Идеально подходят легкие закуски, такие как йогурт или фрукты.

Установите ритуалы, которые сигнализируют организму о приближении времени сна. Например, это может быть чтение книги, теплая ванна или слушание спокойной музыки, звуков природы.

Подведем итог