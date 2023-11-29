Диетолог Золотарев объяснил, чем острые специи полезны для здоровья
Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарёв рассказал о пользе острых специй, таких как горчица, куркума, имбирь, перец и других.
Врач объяснил пользу таких продуктов наличием фитонцидов — природных антибиотиков. Куркума хороша стимулированием иммунной защиты на ранней стадии болезни, богата антиоксидантами, противовоспалительными свойствами.
Горчица полезна для стимулирования бронхолегочного иммунитета, в порошке имбиря много биофлавоноидов.
Все острые специи богаты разнообразными биологически активными веществами, антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов.
«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем позаимствовать у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — рассказал врач.
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