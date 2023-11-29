Что произойдет с вашим здоровьем, если долго не выходить на улицу

Главный врач «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Ворожбит рассказала об опасности для организма отсутствия регулярных прогулок на свежем воздухе.

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По ее словам, прогулки укрепляют мышцы и кости, а особенно полезны для позвоночника. Их отсутствие может привести к нарушению метаболизма, ухудшению сна, снижению мышечного тонуса и другим проблемам со здоровьем.

Регулярно прогуливаться необходимо в любом возрасте. Особенно это важно и полезно для пожилых, а также для людей с минимумом физической активности.

«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — предупредила Ворожбит.