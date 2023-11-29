Хурма полезна для пищеварения благодаря большому содержанию клетчатки, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что данный продукт помогает укрепить иммунитет и является низкокалорийным источником антиоксидантов и пищевых волокон.

"Хурма является источником клетчатки, которая необходима для здорового пищеварения. Это помогает бороться с такой проблемой, как запоры", — пояснила нутрициолог.

Хурма также содержит витамины А, С и Е, калий и магний. Гусакова уточнила, что продукт защищает организм от вирусов и бактерий и способствует нормализации артериального давления. Кроме того, хурма положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает водно-соляной баланс, выводит избыток воды из организма, снижает риски развития проблем со зрением и улучшает состояние кожи. Специалист добавила, что употребление данного продукта поможет снизить уровень холестерина.