Названы дозировки кофе и шоколада, которые не навредят здоровью

В осенне-зимний период световой день становится короче, а температура воздуха снижается. Это может негативно влиять на настроение и общее самочувствие.

Принято считать, что справиться с этим можно с помощью кофе и шоколада. Якобы они способны справиться с упадком сил и осенней хандрой.

При этом не утихают споры об их влиянии на здоровье и количестве, в котором их можно употреблять без негативных последствий для организма.

Аналитики онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет" подсчитали, что спрос на эти продукты в период с августа по ноябрь в 2023 году вырос практически на 90% и 60% соответственно по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Молочный шоколад стал самым популярным у клиентов платформы: его приобретали почти в 1,5 раза чаще в середине осени, чем в конце лета. На втором и третьем месте - темный и белый шоколад. Эти товары заказывали на 37% и 50% больше в аналогичный период. Четвертое место занял горький шоколад: его выбирали в 1,2 раза чаще в октябре, чем в августе.

Что касается кофе, то пик интереса россиян в этой категории пришелся на второй осенний месяц - октябрь.

Дарья Пронина, врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании "СберЗдоровье" поделилась информацией о том, как стоит дозировать популярные продукты:

"Осенью и зимой особенно важно следить за своим самочувствием. Необходимо придерживаться сбалансированного рациона, чтобы оказать эффективную поддержку своему здоровью. Например, можно употреблять шоколад небольшими дольками, однако лучше выбирать варианты с высоким процентом содержания какао. Так в организм будут поступать полезные антиоксиданты, которые способствуют обновлению клеток".

По ее словам, при употреблении кофе главное - правильно рассчитать содержание кофеина. Допустимое количество этого вещества входит в 800 мл бодрящего напитка. Однако существуют нюансы. Для составления правильного плана питания необходимо проконсультироваться с врачом.

Эксперт также рассказала, как кофеин влияет на ощущение бодрости. Оказалось, что благодаря ему в головной мозг не поступают сигналы об утомлении. Поэтому сердце стучит с большей частотой, а давление становится выше.