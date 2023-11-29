Врач назвала последствия употребления спортдобавок в пищу

Бесконтрольное добавление спортивных добавок в пищу может спровоцировать дисбактериоз, скачки инсулина, онкологию и дефицит питательных веществ. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Зубарева, сообщает "Газета.ру".

© unsplash.com

По словам врача, почти во всех протеинах есть молочный белок, сдобренный углеводами. В результате такой смеси начнутся процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз, указала эксперт. Для избежания рисков она порекомендовала при употреблении изолятов выбирать те, что на сыворочном белке и без сахара.

Видео дня

Также содержащийся в спортдобавках L-карантин может вызвать неприятный рыбный запах, который будет исходить от тела. Так происходит, потому что это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. Но так происходит не со всеми, все зависит от генетики, объяснила Зубарева.

Почти во всех спортдобавках есть сахар, а это, в свою очередь, может привести к скачкам инсулина, а в дальнейшем – к преддиабету, сказала эксперт. Она добавила, что повышенный уровень инсулина увеличивает рост андрогенов – мужских половых гормонов, из-за чего усиливается выработка кожного сала. Это может привести к появлению прыщей на коже, указала специалист.

Кроме того, продолжила Зубарева, чрезмерное употребление добавок с кальцием может вызвать онкологию. Как выяснили американские ученые, продукты, богатые кальцием, в отличие от добавок, не несут онкологических рисков.

Последнее последствие от спортдобавок, которое назвала эксперт, – это дефицит питательных веществ. С ее слов, обогатить организм может сбалансированный рацион и разнообразные продукты. Ни одно спортивное питание или комплекс витаминов и минералов не насытят организм всеми питательными веществами, подытожила Зубарева.