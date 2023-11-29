Названы главные канцерогены на новогоднем столе

Некоторые продукты, которые есть на новогоднем столе почти у всех россиян, например алкоголь и колбасные изделия, являются канцерогенами, рассказал врач-онколог Максим Астраханцев. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что опасность ряда продуктов подтверждается исследованиями.

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Как показывают некоторые исследования, некоторые продукты на новогоднем столе действительно могут быть потенциально опасными для нашего здоровья вплоть до повышения риска развития онкологических заболеваний. Алкоголь — главный «праздничный» канцероген, — отметил врач.

По его словам, при употреблении алкоголя важно соблюдать умеренность. Спиртосодержащие напитки при чрезмерном потреблении увеличивают риски развития рака горла, пищевода, печени или груди. Астраханцев уточнил, что опасность представляют колбасные нарезки: они содержат консерванты и добавки, из-за чего могут вызвать рак толстого кишечника и прямой кишки. Канцерогены могут быть и в некачественных шпротах. Кроме того, сладости также способствуют развитию опухоли за счет высокого содержания сахара, искусственных красителей и консервантов.