Врач рассказал, какую обувь опасно носить зимой

Зимняя обувь не должна быть скользкой или на большом каблуке, заявил NEWS.ru врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко. По его словам, правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду. Главное при выборе — обратить внимание на подошву.

Лучше всего выбирать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Как известно, резина устойчива к воздействию низких температур, — пояснил он.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что при переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы избежать возможного заболевания. Она отметила, что частой причиной переохлаждения является ношение недостаточно теплой обуви. В частности, врач советует выпить горячего чая, надеть теплые носки и шапку, а затем укрыться в постели. Лапа считает, что если организм успеет прогреться в течение нескольких часов, риск заболеть резко снизится.