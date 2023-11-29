Назван самый популярный у россиян спорт

«Мотивацией для большинства становится укрепление здоровья и поддержание физической формы. В то же время участники программы "ПИК-Спорт" отмечают, что для них спорт стал чем-то большим, чем просто компенсацией сидячего образа жизни. Они предпочитают тренироваться на улице, дома, в спортзале или бассейне. Большинство даже готовы продолжать занятия зимой — бегать, кататься на сноуборде или ходить на беговых лыжах», — рассказали исследователи.